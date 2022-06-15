شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: تأجيل زيادة أسعار الكهرباء 6 أشهر يكلف الدولة 10 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، أن تكلفة تأجيل تطبيق أسعار الكهرباء التي ستتحملها الدولة لمدة 6 أشهر تصل لـ 10 مليارات جنيه ، موضحا أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بتحمل الدولة العبء الأكبر من الزيادات للتخفيف عن المواطن المصري، موضحا أنه سيتم تأجيل تطبيق أي زيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر.

وتابع فى مؤتمر صحفي مجلس الوزراء اليوم استعرض عدد مهم من الاجراءات والقرارات التي تخص التعامل مع الازمة الروسية الاوكرانية وتوجيهات رئيس الجمهورية بتحمل الدولة العبء الاكبر من الزيادات العالمية.

وتابع فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن آخر 3 افتتاحات رئاسية تخص الأمن الغذائي المصري، موضحا أن الدولة المصرية تستثمر بأرقام كبيرة لتوفير الأمن الغذائى.