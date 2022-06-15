شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع: إزالة 26 مليون متر رمال مشبعة بالمياه لتطوير القطاع الجنوبى للقناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، تقدم الأعمال بمشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة بشقيه بنسب إنجاز بلغت 40 % لمشروع توسعة وتعميق القطاع الجنوبى، وما يقرب من 31% هى نسبة إنجاز الأعمال بمشروع إزدواج القناة بمنطقة البحيرات المرة الصغرى، جاء ذلك خلال جولته التفقدية بموقع مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة، وبرفقته أعضاء مجلس إدارة الهيئة، والقيادات العاملة بالمشروع، بهدف متابعة سير العمل والوقوف على معدلات التنفيذ بالمشروع.

وأكد رئيس الهيئة، أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة يحظى باهتمام ومتابعة دورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نظرا لأهميته باعتباره ركنا أساسيا نحو تنفيذ استراتيجية تطوير المجرى الملاحي، والتي ستشهد نقلة نوعية لمساهمة المشروع في رفع معدلات الأمان الملاحي في القطاع الجنوبي وزيادة القدرة الاستيعابية للقناة في تلك المنطقة بواقع 6 سفن إضافية بما يعزز من المكانة الرائدة للقناة وقدرتها على مواجهة تحديات المنافسة.

وأوضح رئيس الهيئة أنه تم إزالة ما يقرب من 19 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه من مشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى من الكم 122 إلى الكم 132 ترقيم قناة، كما تم إزالة ما يزيد عن 7 ملايين يون متر مكعب من الرمال المشبعة من المياه بمشروع التوسعة والتعميق من الكم 132 ترقيم قناة إلى الكم 162 ترقيم قناة.

خلال جولته، تفقد الفريق ربيع موقع مشروع التوسعة والتعميق وحرص على تحية الأطقم الموجودة على الكراكات العاملة في الموقع والتي تشمل أربعة كراكات تابعة للهيئة وهى الكراكة" مهاب مميش" والكراكة" حسين طنطاوي"والكراكة"الصديق" والكراكة" طارق بن زياد، كما تابع سير العمل ومعدلات الإنجاز بموقع مشروع ازدواج القناة بمنطقة البحيرات المرة الصغرى حيث تعرف رئيس الهيئة على مستجدات أعمال التكريك بالمشروع التي تتم بواسطة أربعة كراكات هم "المرفأ" و"الحمراء" و"الصدر" و"كاسيوبيا". ‏

واطلع رئيس الهيئة على نسب تقدم الأعمال الهندسية والمدنية التي تتم بمحيط مشروع التوسعة حيث تم الانتهاء من مايقرب من 64% من أعمال إنشاء التكسيات الجديدة بالجانب الشرقي لأعمال التوسعة، كما بلغت نسبة تنفيذ شمعات الرباط 46% ، كما قاربت أعمال تجهيز أحواض الترسيب على الانتهاء بنسبة إنجاز بلغت 91%.



الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس



الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس



الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس



الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس



الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس



الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس