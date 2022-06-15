شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى فى كمبالا يشارك فى اجتماع مجموعة السفراء الأفارقة بأوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك السفير أشرف سويلم سفير مصر فى كمبالا باجتماع مجموعة السفراء الأفارقة فى كمبالا، والذى يعقد للمرة الأولى منذ اندلاع جائحة كورونا في مارس 2020، وذلك بمشاركة سفراء أريتريا، وجنوب السودان، وإثيوبيا، وجنوب إفريقيا، ونيجيريا، وتنزانيا، ورواندا، وممثلين عن سفارات السودان والجزائر وكينيا.

وقد شهد الاجتماع نقل عمادة المجموعة الأفريقية من إريتريا إلى جنوب السودان، مع تولي تنزانيا منصب نائب عميد المجموعة، وهي المناصب التي يتحدد من يتولاها على أساس أقدمية التواجد في دولة الاعتماد.

وتطرقت المناقشات إلى تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الأفريقية، والفرص والتحديات التى تواجهها دول القارة وأقاليمها، على خلفية استمرار جائحة كورونا والحرب في أوروبا.

من جانبه، عرض السفير المصرى للتطورات التي شهدتها العلاقات المصرية الأوغندية خلال الشهور الماضية، من خلال الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، والتي كان آخرها زيارات رئيسة البرلمان الأوغندي، والفريق موهوزي قائد القوات البرية، كما استعرض أيضا موقف الدعم المصري لجهود التنمية فى أوغندا، من خلال المشروعات الكبرى التي نفذتها مصر، والتي كان آخرها مشروع محطة الطاقة الشمسية في بوسيا، والمركز الطبي المصري في جينجا، وتدشين المرحلة الثانية من مشروع المزرعة النموذجية المشتركة، فضلا عن الدعم الفني المصري للجانب الاوغندي في مجال الري.

عرض السفير أيضا كبريات الفعاليات الدولية التي تستضيفها مصر خلال الفترة القادمة، بداية بالنسخة الثالثة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين الاسبوع القادم، وانتهاء بقمة تغير المناخ في نوفمبر، واللذان سيتم فيهما وغيرهما الدفع بالأولويات الافريقية على أجندات السلم والأمن والتنمية والتصدي لتغير المناخ.