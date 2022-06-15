شكرا لقرائتكم خبر عن ترعة المريوطية بقت شكل تانى.. تغطية أجزاء جديدة لإنشاء ممشى سياحى.. بث مباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد ”الخليج 365” أعمال تطوير كورنيش ترعة المريوطية لإنشاء موقف وممشى سياحى فى المسافة من تقاطع ترعة المريوطية حتى شارع فيصل، ضمن مخطط تطوير الترعة الذى تنفذه محافظة الجيزة بالتعاون وزارة الرى.

وتمتد أعمال التطوير بطول 3 كم تقريبا، بالمرحلة الثالثة لممشى المريوطية، بداية من تقاطع شارع الهرم مع المريوطية باتجاه شارع فيصل حتى شارع الدكتور لاشين ثم استكمال التطوير باتجاه الطريق الدائرى.

وتشمل أعمال التطوير تغطية وتطوير مسار الترعة فى المنطقة الرابطة بين شارعى الملك فيصل والأهرام بطول 500 م2، وإنشاء موقف حضارى فى الجزء المغطى، بديلا للموقف العشوائى هناك، كما سيتم تدبيش باقى الترعة وإنشاء ممشى حضارى ومقاعد لجوس للمارة، وأماكن لانتظار السيارات، وتخصيص أماكن لوضع أكشاك حضارية بأنشطة مطاعم وكافيهات لخدمة زوار الممشى.