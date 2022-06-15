شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز ما قاله البابا تواضروس عن محمد صلاح: بيستخدم رجليه الاثنين بشكل مبهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النجم المصرى محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر، بعيد ميلاده الثلاثين، اليوم الأربعاء، حيث ولد فى 15 يونيو 1992 فى قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون فى محافظة الغربية.

وفى هذا الإطار نستعرض أبرز ما قاله قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عن مو صلاح، خلال لقاء تليفزيونى له.

وقال البابا تواضروس الثانى خلال اللقاء "مو صلاح شاب مصرى نشأ فى قرية مثل كل قرانا فيها قامات ومهارات وبطولات، شجع نفسه وعلم نفسه جيدا وتحدث عن المناخ والتقى أمير إنجلترا وبتفرج دايما على كل مبارياته وهو ماهر وربنا يباركله ورجليه سواء اليمين أو الشمال بيستخدمهم استخدام مبهر".