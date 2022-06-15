شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: تجديد تسجيل 13 مركز ووحدة طب أسرة بالأقصر والإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تجديد تسجيل 13 مركز ووحدة طب أسرة، تابعين للهيئة بـ "الأقصر، الإسماعيلية"، ثاني وثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لتقديم خدمات المنظومة للمنتفعين بأعلى معايير الجودة العالمية.

وأوضحت الهيئة، أنه تم تجديد تسجيل 8 مراكز ووحدات طب أسرة تابعة للهيئة بالإسماعيلية، وهم "حي السلام، الشهداء، السلام والمحطة، السبع آبار شرقية، الظاهرية، الكيلو 11، السعيدية، العهدة"، بالإضافة إلى 5 وحدات طب أسرة بالأقصر وهم "حاجر المحاميد قبلي، أبو دغار، القرايا، الهنادي، القباحي الغربي".

وقال الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن نجاح تجديد تسجيل مراكز ووحدات طب الأسرة جاء لمطابقتها معايير التسجيل الموضوعة من قِبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والتي تغطي كافة الأنشطة الصحية لضمان تقديم خدمات صحية متطورة ذات جودة عالمية بجميع المنشات الصحية، ومواكبتها لآخر مستجدات الجودة والسلامة العالمية، لتكون الركيزة الأساسية لتقديم خدمات صحية آمنة للمرضى وذويهم من منتفعي التأمين الصحي الشامل.

وأضاف، أن حصول المنشآت الصحية التابعة للهيئة على درجات التسجيل والاعتماد يضمن تطبيقها معايير الجودة، وهي خطوة رئيسية في تطوير الخدمات الصحية بمنظور جديد يضع سلامة المرضى وذويهم والعاملين والمجتمع ككل على رأس الأولويات، ويؤكد رؤية الهيئة وأهدافها الاستراتيجية نحو تقديم فكر طبي جديد لمنتفعي التأمين الصحي الشامل يعتمد على تطبيق المعايير العالمية.

وأكد السبكي، أن تجديد تسجيل المنشآت الصحية سالفة الذكر لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إنما يعد تكليلًا لجهود كافة العاملين بها، ولجهود من ساهم من العاملين بالهيئة وفرعيها بالأقصر والإسماعيلية، موجهًا الشكر والتهنئة لجميع العاملين بمراكز ووحدات طب الأسرة سالفة الذِكر، ولكل من ساهم برئاسة الهيئة وفرعيها في الوصول إلى هذا الإنجاز، ولإصرارهم في الحفاظ على تقديم أفضل أداء في الخدمات الطبية، بما يحقق رضاء المنتفعين من النظام الصحي كهدف إستراتيجي لرؤية الهيئة ورؤية مصر 2030.