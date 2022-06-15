شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تنظم معرضا لمنتجات أصحاب المشروعات الصغيرة بـ6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم محافظة الجيزة من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب معرضا لتسويق منتجات الشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية والتراثية والفنية، بمدينة السادس من أكتوبر، يستمر لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 2022/6/16 حتى 2022/6/18.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن المعرض يأتى فى إطار الاهتمام الذى توليه المحافظة بتشجيع أصحاب المنتجات الحرفية اليدوية والمساهمة فى تسويق منتجاتهم وحثهم على بذل المزيد من الجهد.

وأكد أن المحافظة لا تدخر جهدا فى تسخير الإمكانيات وتقديم التسهيلات اللازمه لتشجيع الحرف اليدوية والتراثية للتوسع فى التسويق المحلى وتوفير فرص عمل للشباب.

ويشهد المعرض تسويق العديد من المنتجات المصنوعة بأيدى مصرية وتشمل منتجات "سجاد - إكسسورات - جلود".