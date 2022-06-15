شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تنفذ 3 محطات صرف صحى لخدمة القرى المحرومة بالعياط بتكلفة 800 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن مركز ومدينة العياط يشهد طفرة غير مسبوقة فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتى تعد ضمن المطالب الأساسية الملحة للمواطنين، حيث يجرى تنفيذ ثلاث محطات بقطاع الصرف الصحى فى إطار تنفيذ خطة إدخال خدمات الصرف بالقرى المحرومة بالمركز بتكلفة تصل إلى 800 مليون جنيه، وذلك فى إطار إهتمام الدولة نحو تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولة المتابعة الميدانية والوقوف على مراحل التشغيل التجريبى للمحطات الثلاث، لسرعة إدخالها الخدمة.

وشملت الجولة تفقد محطة معالجة سمكريت، وأكد اللواء أحمد راشد أنها تعد أول محطة معالجة ثلاثية بالمحافظة بطاقة استيعابية 30 ألف م3 / يوم كمرحلة أولى بتكلفة 500 مليون جنيه، وذلك لخدمة أهالي قرى ( السعودية، وبمها، واللشت، والجملة، وكفرشحاتة، وأبوالعباس1، وأبوالعباس 2، وبرنشت )

كما تفقد المحافظ محطة الرفع الرئيسية بمركز ومدينة العياط والتى تبلغ الطاقة الاستيعابية لها 34ألف م3/ يوم وبتكلفة 98 مليون جنيه لخدمة أهالى مدينة العياط مشيراً إلى أن مشاريع الصرف الصحي التي تم تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية فى العديد من قطاعات المحافظة ساهمت بشكل كبير فى رفع نسبة تغطية الخدمة بالقري المحرومة .

وشملت جولة المحافظ تفقد محطة معالجة الصرف الصحى بالعياط لخدمة قرى (العطف، وبهبيت، وبيدف، والمساندة، وطهما، وميت القائد) والتى تصل الطاقة الاستيعابية لها إلى 34 ألف م3/يوم وبتكلفة 190 مليون جنيه، مؤكداً أنه تم نهو الأعمال بالمحطات الثلاث ويجرى حالياً بدء أعمال التشغيل التجريبى.

وشدد محافظ الجيزة على مسئولى الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية الجاري تنفيذها في مشروعات محطات وشبكات الصرف الصحي علي مستوى مركز ومدينة العياط حتى تتمكن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة من استكمال توصيل الوصلات للمنازل وفقاً للجداول الزمنية المحددة.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير المساعد والسادة أعضاء مجلس النواب محمد صلاح ابو هميلة و نادر الخبيري و عماد عبد التواب الدرجلي وحازم عويان وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمهندس محمد عبد العظيم المشرف علي مشروعات الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ممثلي شركه مياه الشرب والصرف الصحي والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان والمهندس محمد عبد السلام مدير مديرية الري ومحمود فؤاد رئيس مركز ومدينة العياط .