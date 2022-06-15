شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتمد الدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، بعد قليل، نتيجة امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية وامتحانات أبنائنا بالخارج، حيث تقترب نسبة النجاح من نسب العام الماضى.

من ناحية أخرى، يواصل طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية امتحاناتهم، حيث إن عدد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام تبلغ (605) لجان على مستوى الجمهورية، ويؤدي الامتحانات ما يقارب (139000) طالب وطالبة في مختلِف الأقسام، حيث يبلغ عدد طلاب القسم الأدبي (91392) طالبا، وطلاب القسم العلمي (46648)، و(143) طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و(539) طالبا في معاهد البعوث الإسلامية.

وتم تشكيل فرق عمل من رؤساء الإدارات المركزية ومدراء العموم في المناطق الأزهرية في مختلِف المحافظات، وتشكيل غرفة عمليات مركزية خاصة بمتابعة امتحانات الثانوية الأزهرية، لمتابعة استعداد اللجان والوقوف على أبرز الإيجابيات والعقبات التي تواجه المناطق الأزهرية، والتعامل معها بشكل فوري.

اللجان المشكلة تباشر عملها طول فترة الامتحانات للتأكد من اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وإجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب في اللجان، وتوافر اللجان الطبية ومستلزمات الإسعافات الأولية، والتنسيق مع وزارة الصحة لمتابعة الطلاب في اللجان من خلال الأطباء الزائرين.