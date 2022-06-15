شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تكشف حقيقة ادعاءات سيدة المنوفية بالكشف على عذرية ابنتها 3 مرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعىُ، ردًا علي الفيديو المتداول علي مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية لسيدة بمحافظة المنوفية، تهاجم فيه إحدى دور رعاية الأطفال في شبين الكوم، بعدما أكدت أن ابنتها التي قامت بكفالتها بنظام الأسر البديلة تم الكشف على عذريتها 3 مرات في مدد قليلة.

وأكدت وزارة التضامن، أنه قد سبق وأن أرسلت إحدى المواطنات التابعة لمحافظة المنوفية عن طريق "الواتس اب" للوزارة مجموعة من المستندات خاصة بالطلب المقدم من المواطنة رباب محمد خليفة، والتى تطلب فيه تسليمها الطفلة " ه.ج.س"، التي كانت تحت رعايتها والموجودة حاليا بمؤسسة الفتيات بالبكاتوش بمحافظة كفر الشيخ، تنفيذا لقرار النيابة العامة في القضية رقم 3582 لسنة 2022 ادارى قسم شبين الكوم.

وأضافت الوزارة أنه على أثر ذلك تم فحص المستندات والتواصل مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية حيال طلب المواطنة المشار إليه وقد تبين الآتى:

- بتاريخ 2/7/2007 تسلمت المواطنة المذكورة وزوجها المدعو عبد المجيد محمد حسين الطفلة من مركز رعاية الطفل بحرى بشبين الكوم والتابع لوزارة الصحة، حيث كان عمر الطفلة حوالى 40 يوماً متعهدة برعايتها بشكل كامل.

- استمرت الطفلة المذكورة لدي الأسرة حتى التحاقها بالصف الثالث الإعدادي ودون أن تقوم الأسرة خلال فترة رعايتها للطفلة بالتقدم إلى مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية بتقنين استلامها لهذه الطفلة وكفالتها بنظام الأسر البديلة، بموجب عقد رعاية يحرر لها في هذا الشأن، ودون أن تقوم الأسرة باطلاع الطفلة على هويتها، حيث عاشت الطفلة طوال هذه الفترة على أنها ابنتهم الطبيعية.

- قامت الأسرة بإيداع مبلغ97000 جنيه بدفتر التوفير الخاصة بالطفلة، مع شراء وحدة سكنية لصالحها.

- سبق وأن قامت الأسرة بتحرير محضر بتاريخ 27/11/2021 برقم 10591 لسنة 2021 لتسليم الطفلة إلي إحدى دور الرعاية الاجتماعية لعدم قدرتها علي رعايتها، غير أنه لم يتم تسليمها واستمر تواجدها لدي الأسرة.

- بعد ذلك وبناء على مشاجرة بين الأسرة وجيرانها علمت الطفلة أنها ليست ابنة لهذه الأسرة، مما أصابها بصدمة نفسية عنيفة وإصابتها بمرض "الزيبه الحمراء"، وقيامها برفض دخول الامتحانات، مما دعا الأم إلي اللجوء إلي لجنة الحماية بمحافظة المنوفية، ولكن لم يتوصلوا معها لحل، وقد قامت مقررة لجنة الحماية بالمحافظة / ايناس محي الدين بإيداع الطفلة بتاريخ 5/4/2022 بدار الحضانة الايوائية التابعة لجمعية تنمية المجتمع المحلي بسرس الليان بناءً علي قرار النيابة العامة في المحضر رقم 3582 لسنة 2022، وذلك على سبيل الاستضافة، وذلك كمحاولة لإقناع الطفلة بدخول الامتحانات.

- قامت الطفلة بتاريخ 21/4/2022بالهروب مساءً من الدار، وقد قامت الدار بتحرير محضر شرطة بهروب الطفلة وقد قامت الشرطة بإعادتها مرة أخرى وتوقيع كشف طبى عليها وكشف عذرية بموجب قرار من النيابة العامة.

- صدر قرار من النيابة العامة بتاريخ 2/5/2022 في المحضر رقم 3582 لسنة 2022ادارى قسم شبين الكوم بإيداعها بمؤسسة الفتيات بالبكاتوش بمحافظة كفر الشيخ ورفض تسليمها للأسرة بناء على توصية من لجنة الحماية بالمنوفية، والذي انتهت إلي أن الأسرة غير أمينة على الطفلة وتقوم باستغلال الطفلة.

- قامت الوزارة في إطار نظر الطلب المقدم من المواطنة المذكورة باتخاذ بعض الإجراءات والتي تمثلت في الاتي:

- طلب تقرير شامل عن حالة الطفلة بمؤسسة رعاية الاطفال بالبكاتوش والمودعة بها الطفلة حاليا، حيث ورد التقرير المشار إليه، وجار دراسته في الوقت الحالي.

2- طلب تقرير اجتماعي ونفسي شامل من قبل مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية لبيان ما إذا كانت الأسرة مقدمة الطلب مؤتمنة على الطفلة من عدمه، وجار إعداد التقرير من قبل لجنة مشكلة من المديرية من اخصائيين اجتماعيين ونفسيين متخصصين .

- سيتم عرض كافة التقارير المطلوبة فوراً على اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة بالوزارة لاتخاذ القرار المناسب والذي من شأنه تحقيق المصلحة الفضلي للطفلة بالتنسيق مع النيابة العامة.