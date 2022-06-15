شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الطماطم فى الأسواق.. والكيلو بـ 5 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الأسواق انخفاضاً كبيرا في أسعار الطماطم، حيث سجل سعر الكيلو 5 جنيهات، وذلك مقارنة بالشهر الماضى الذى وصل سعر الكيلو فيه إلى 20 جنيها بسبب اختلاف العروات.

ويبلغ إجمالى إنتاج مصر يصل إلى ما يقرب من 8 ملايين طن، وتحتل المركز الخامس عالميًا فى إنتاج الطماطم، ونصدر نحو 3% من الإنتاج بكميات تصل إلى 140 ألف طن كل عام، والعروة الصيفية المبكرة هى أعلى العروات التى تحظى بإنتاجية كبيرة للمعروض من الطماطم التى تزرع خلال شهور "فبراير ومارس وأبريل"، وأقل العروات هى العروة الصيفية المتأخرة والتى تزرع خلال الأشهر الصيفية شديدة الحرارة.

وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية فإن أسعار الخضر فى مصر فى المتناول نظرًا لكونها محاصيل يتم إنتاجها محليًا وليست مستورة من الخارج، كما أن وزارة الزراعة تبذل جهودًا مضاعفة لضبط الاسعار والحفاظ على استقرار السوق من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة والعمل على زيادة معدل الانتاج الزراعى رأسيًا وأفقيًا.

ويرجع وجود الطماطم الطازجة طوال العام إلى تداخل العروات ووجود عروات غير أساسية كالعروة الصيفية المبكرة والعروة الشتوية المتأخرة والعروة المحيرة فى وجود أصناف كثيرة من الطماطم تناسب كل الأجواء والأراضى وطرق زراعة حديثة كالزراعة داخل البيوت المحمية والزراعات المزدوجة.

وتزرع فى مصر عروات متداخلة طوال العام، حيث تمثل العروة الشتوية 42% من المساحة المنزرعة من الطماطم والتى تزرع شتلاتها فى سبتمبر وأكتوبر وتنتج ثمارها فى يناير وفبراير ومارس، التى تأثرت الموسم الماضى بشكل سلبى بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وتصل المساحة المنزرعة من الطماطم فى العروة الصيفية نحو 49%، حيث تزرع شتلاتها فى "فبراير ومارس وأبريل ومايو"، وتنتج ثمارها من يونيو حتى أغسطس وتزرع 9% فى العروة النيلى والتى تزرع شتلاتها فى يونيو ويوليو، وتنتج ثمارها فى أكتوبر ونوفمبر وديسمبر وقلة المعروض من ثمار الطماطم خلال شهرى أبريل ومايو نتيجة لانتهاء ثمار العروة السنوى وعدم ظهور ثمار العروات التالية.