شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: المجتمع الدولى لا يسير على الطريق الصحيح فى معالجة أزمة المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير حمدى لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، إن مؤتمر البرلمانيين الشباب منصة هامة لإبراز دور وأصوات مساهمات شباب البرلمانيين تجاه العديد من القضايا والتحديات المعاصرة، مشيرا إلى أن المجتمع الدولى لا يسير على الطريق الصحيح في معالجة أزمة المناخ المتصاعدة.

وأضاف نائب وزير الخارجية خلال كلمتها في افتتاح أعمال المؤتمر الثامن للبرلمانيين الشباب، بشرم الشيخ، أن التقارير العلمية أكدت أن الجهد العالمى المبذول غير كافٍ لإدراك اتفاق باريس بعدم ارتفاع درجة الأرض عن درجتين مئويتين.

وأكد "لوزا" أن الرئاسة المصرية لمؤتمر "كوب 27" تدرك أن الحديث عن تنفيذ التعهدات يقترن بصفة أساسية بإجراء حوار متعمق وتفاعلي وجاد مع ممثلي كافة الأطراف غير الحكومية ذات الصلة.

يُعقد المؤتمر على مدار يومين بواقع أربع جلسات تفاعلية بين البرلمانيين الشباب وممثلي منظمات المجتمع المدني والخبراء، وهو ما يُشكل حالة حوارية فريدة تجاه قضية تغير المُناخ بكافة أبعادها ومستوياتها، بوصفها القضية الأبرز عالمياً والأكثر تهديداً لكوكب الأرض وموارده ومُقدراته، ستشمل موضوعات المؤتمر حالة تغير المُناخ وتأثيرها على حقوق الانسان والعمل البرلماني لمكافحة تغير المُناخ والشراكة بين المجتمع المدني والبرلمانيين لمكافحة ظاهرة تغير المُناخ.