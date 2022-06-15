شكرا لقرائتكم خبر عن جولة سياحية للكوادر الأفريقية للتعرف على الحضارة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتضمن فعاليات اليوم الرابع من النسخة الثانية من الدورة التدريبية لتأهيل الكوادر الأفريقية على التنمية المحلية و اللامركزية والتى تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية ، جولة سياحية لبعض الأماكن التاريخية والسياحية القديمة والحديثة التى تشتهر بها مصر .

وتتضمن الجولة زيارة منطقة الاهرامات وأبو الهول بالجيزة كنموذج أساسى للحضارة المصرية القديمة، كما يزور المتدربون المتحف القومى للحضارة بمنطقة الفسطاط ، وأيضا بعض المشاريع التنموية التى تم التنويه عنها اثناء التدريب و التى تقوم بها الدولة لتطوير المناطق غير الحضارية مثل منطقة مثلث ماسبيرو، كمثال عملى لتحويل الأماكن العشوائية إلى أماكن حضرية تليق بالمواطن المصرى، وايضا زيارة بحيرة عين الصيرة بعد تطويرها وتحويلها لمنطقة سياحية مميزة .

جدير بالذكر أن الثلاثة أيام الأولى من التدريب، تضمنت محاضرات وحلقات النقاشية فى مختلف الموضوعات التى تخص الادارة المحلية والتنمية مثل التحول الرقمى والحداثة وتأثيره على الادارة المحلية ، وكيفية إدارة الازمات إعلاميا ودراسة البعد الأفريقي في السياسة الخارجية المصرية وتأثيراتها التنموية، وعرض التجارب المصرية الرائدة فى مواجهة التحديات مثل انجازات مصر فى ملف الامن المائى وتطبيق استراتيجيات الرى الحديثة ،كما تم استعراض التعاون مع شركاء التنمية في تطوير المناطق الحضرية والاستفادة خبرات وكالة التعاون الألمانية Giz في تطوير المناطق غير الرسمية في مصر، وعرض نتائج التعاون الناجح والجيد بين وزارة التنمية المحلية ومفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة و دوره فى تسريع التنمية ، و ايضا تبنى الحكومة المصرية لاستراتيجية متكاملة للنهوض بأوضاع المناطق العشوائية.