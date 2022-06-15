شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلى وإيسترن كومبانى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي وايسترن كومباني في التاسعة مساء اليوم الاربعاء على ستاد الاهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لتأمين الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم.

وتنتشر الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية بالاستاد قبل بدء المباراة بعدة ساعات، فيما يحتل فريق الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى أربعة لقاءات وخسر مباراة وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكهم 11 هدف فيما يحتل ايسترن كومبانى المركز الأخير برصيد 13 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز في مواجهتين فقط وتعادل في 7 لقاءات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 15 هدف وتلقت شباكه 34 هدف.

ويدخل فريق الاهلى بقيادة سامى قمصان المباراة بعد رحيل الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى بعد فسخ تعاقده مع النادى بالتراضى ، ويتولى قمصان المهمة بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبى، ويبحث عن مواصلة المارد الاحمر للانتصارات في الدوري بعد الفوز على انبى بهدفين مقابل هدف في أخر ظهور بالمسابقة لاسيما بعد أن خسر المارد الأحمر لقب دوري أبطال أفريقيا في المباراة النهائية لصالح الوداد المغربى بهدفين دون رد.

ويتطلع قمصان لتهيئة لاعبيه جيداً لمواصلة الانتصارات المحلية لإستعادة لقب الدوري الغائب عن قلعة الجزيرة في أخر نسخة من البطولة والتى توّج بها الزمالك.

ويرغب المارد الأحمر فى استمرار الانتصارات المحلية بعد الفوز على المصرى بالسلوم في دور الـ 32 لكأس مصر بهدف دون رد ، في المقابل تعادل ايسترن كومبانى مع فيوتشر بهدف لكل فريق في أخر ظهور للدوري.

ويخوض مباراة الاهلى الليلة بدون لاعبيه الدوليين محمد الشناوى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة بجانب بيرسى تاو وعلى معلول ،ويستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى للإصابة.