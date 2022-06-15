شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء استقرارا فى الأحوال الجوية، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم سيشهد نشاط رياح أحيانا مساء على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى و شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 25، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 27.