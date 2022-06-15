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تعرف على استعدادات افتتاح محطة "مترو ماسبيرو" منتصف الشهر المقبل

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القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة النقل لافتتاح محطة مترو ماسبيرو الجديدة، أحدث محطات مترو الخط الثالث، ويعرض ”الخليج 365” فى النقاط التالية آخر الاستعدادات لافتتاح المحطة.

* افتتاح المحطة منتصف شهر يوليو المقبل. 

* جار تجهيز الشارع ورصفه بالإنتر لوك ومداخل المحطة. 

* يتم تخصيص أماكن للانتظار بمحيط مداخل المحطة. 

* سيتم افتتاح 4 محطات مترو جديدة بالخط الثالث. 

* المحطات الجديدة هى "ناصر وماسبيرو وصفاء حجازى، والكيت كات".

* أكبر هذه المحطات هى محطة ناصر، وهي محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو.  

* تمتد محطات الجزء الأول للمرحلة الثالثة، من العتبة إلى الكيت كات بطول 4 كم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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