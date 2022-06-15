شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تبدأ اليوم صرف مساعدات المستفيدين من تكافل وكرامة عن يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، اليوم الأربعاء، صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من "تكافل وكرامة" عن شهر يونيو الجارى.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى بدأت فيه وزارة التضامن الاجتماعى فى دخول أسر جديدة ضمن برنامج "تكافل وكرامة" اعتبارا من أبريل 2022 الماضى بتكلفة سنوية 2.4 مليار جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية خاصة مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وأن من ضمن الفئات التى يتم دخولها ضمن برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" الأرامل والمطلقات والسيدات المعيلات وذوات الإعاقة وغيرهم من الأسر الأولى بالرعاية.

كما يواصل بنك ناصر الاجتماعى صرف معاشات يونيو، وذلك لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة.

‏‎فيما تتم تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.