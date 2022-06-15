شكرا لقرائتكم خبر عن شروط هامة يجب على معارض السيارات توفيرها للمستهلك.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر جهاز حماية المستهلك القرار رقم 115 لسنة 2021 بإلزام معارض وشركات السيارات، بالإعلان عن أسعارها وذلك لضبط السوق للقضاء علي ظاهرة "الأوفر برايس"، الخليج 365 يوضح فى النقاط التالية نص القرار.

*المادة الأولى

- إلزام شركات ومعارض السيارات بالإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع باللغة العربية مع جواز إضافة أي لغة أخري.

- على أن يتضمن الإعلان سعر السيارة شاملاً للضريبة ومواصفاتها موضحا به الآتي (النوع - الطراز - بلد المنشأ- الفئة- الكماليات ) علي أن يكون الإعلان مُثبتاً بالزجاج الأمامي للسيارة وفقا للمواصفات المُلحقة بالقرار وأن يكون السعر المُثبت بالفاتورة الصادرة للمستهلك هو ذات السعر المُعلن عنه.

- مخالفة قرار جهاز حماية المستهلك في هذا الشأن، مُعاقب عليه بغرامة تصل إلي 2 مليون جنيه أو مِثلي قيمة المنتج محل المخالفة .

*مواصفات الملصق الذي يتم تثبيته بالسيارة :

1- يتم وضع الملصق علي كافة السيارات المعروضة للبيع (جديد ومستعمل ).

2- نوع المطبوعة(ملصق ملون ).

3- مقاس الملصق A4.

4- يتم تثبيت الملصق علي الزجاج الأمامي للسيارة من الداخل

بحيث تكون المواصفات مقروءة بوضوح من خارج السيارة.

5- يتم الالتزام بتصميم الملصق المرفق بالقرار .

6- يتم الالتزام بالنسب والمساحات المحددة بالملصق لكل عنصر من عناصر التصميم المرفق (حجم السعر - المساحة المخصصة لبيانات جهاز حماية المستهلك - لوجو السيارة - المواصفات ..........إلخ).

7- يتم الالتزام بالألوان المرفقة بالتصميم .

8- يتم الالتزام بمقاس ونوع الخطوط المستخدمة.

9- يتم ذكر (يوجد / لا يوجد ) أمام العناصر التي تستلزم ذلك بالمواصفات.

10- يجوز إضافة مواصفات أو كماليات أخري مع عدم الإخلال بالنسب .

ودشن جهاز حماية المستهلك حملة توعية للمواطنين عن طريق الرسائل النصية على الهاتف المحمول لتوعية المستهلكين بحقوقهم وطرق التواصل مع الجهاز في حالة التعرض لأي محاولات غش تجاري.