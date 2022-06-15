شكرا لقرائتكم خبر عن 7 خطوات للحصول على التمويل والدعم من صندوق حماية البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صندوق حماية البيئة هو أحد الأجهزة التابعة لوزارة البيئة يقوم بتوفير عدد من الإجراءات والشروط والأولويات البيئية، ويضم برامج الدعم المادى.

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وخلال هذا التقرير نرصد 7 خطوات لكيفية التقدم بطلبات الدعم، والنماذج الخاصة بإتاحة هذا التمويل، من خلال البرامج التى يتيحها صندوق حماية البيئة.

1- إذا كنت تريد تقديم طلب للحصول على الدعم المالى من خلال أحد هذه البرامج التى يتيحها صندوق حماية البيئة، يجب عليك الإجابة عن عدة تساؤلات أهمها هل لديك مشروع أو فكرة لمشروع ستعود بفائدة على البيئة وتحتاج إلى تمويل؟ وهل مشروعك يتفق مع أولويات البيئية المعلنة لهذا العام؟ وعليك أيضا تحديد نوع التمويل الذى يحتاجه مشروعك.

2- حال أنه لديك مشروع مناسب، عليك تحميل استمارة التقدم بطلب مشروعك عبر الموقع الرسمى لوزارة البيئة.

3- عليك استكمال الطلف وأرفاق الأوراق المطلوبة.

4- بعد ذلك يمكنك أن تقوم بتسليمها لصندوق حماية البيئة بمقر الصندوق فى وزارة البيئة، 30 شارع مصر حلوان الزراعى.

5- يمكنك أيضا إرساله عن طريق البريد العادى أو البريد الإلكترونى.

6- يمكنك الحصول على النماذج الخاصة من استمارات الدعم من مكتب صندوق حماية البيئة أو عن طريق البريد الإلكترونى.

7- يتواجد العاملون بصندوق حماية البيئة للإجابة على أى استفسارات خاصة بالتقدم وملء الطلبات فى مواعيد العمل الرسمية من الثامنة صباحا.