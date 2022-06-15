شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض بدرجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس المتوقعة حتى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى فى الظل والصغرى المتوقعة حتى الأحد كما يلى: درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 15 يونيو: القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة الصغرى 23 درجة.
السواحل الشمالية العظمى 28 درجة الصغرى 21 درجة.
جنوب سيناء العظمى 38 درجة الصغرى 26 درجة.
شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 24 درجة.
جنوب الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 26 درجة.
درجات الحرارة المتوقعة الخميس 16 يونيو:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة الصغرى 23 درجة.
السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 21 درجة.
جنوب سيناء العظمى 39 درجة الصغرى 26 درجة.
شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 24 درجة.
جنوب الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 26 درجة.
درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 17 يونيو:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة الصغرى 23 درجة.
السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 21 درجة.
جنوب سيناء العظمى 39 درجة الصغرى 27 درجة.
شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 25 درجة.
جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 26 درجة.
درجات الحرارة المتوقعة السبت 18 يونيو:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة الصغرى 23 درجة.
السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 21 درجة.
جنوب سيناء العظمى 38 درجة الصغرى 27 درجة.
شمال الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 25 درجة.
جنوب الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى 27 درجة.
الأحد 19 يونيو:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة الصغرى 23 درجة.
السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 21 درجة.
جنوب سيناء العظمى 38 درجة الصغرى 27 درجة.
شمال الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 25 درجة.
جنوب الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى 27 درجة.