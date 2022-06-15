شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض بدرجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس المتوقعة حتى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الأحد المقبل، حيث تشهد البلاد طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيفا ليلا على السواحل الشمالية.

وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى فى الظل والصغرى المتوقعة حتى الأحد كما يلى: درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 15 يونيو: القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة الصغرى 23 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 28 درجة الصغرى 21 درجة.

جنوب سيناء العظمى 38 درجة الصغرى 26 درجة.

شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 24 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 26 درجة.





القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة الصغرى 23 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 21 درجة.

جنوب سيناء العظمى 39 درجة الصغرى 26 درجة.

شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 24 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 26 درجة.





القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة الصغرى 23 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 21 درجة.

جنوب سيناء العظمى 39 درجة الصغرى 27 درجة.

شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 25 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 26 درجة.





القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة الصغرى 23 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 21 درجة.

جنوب سيناء العظمى 38 درجة الصغرى 27 درجة.

شمال الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 25 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى 27 درجة.





القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة الصغرى 23 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 21 درجة.

جنوب سيناء العظمى 38 درجة الصغرى 27 درجة.

شمال الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 25 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى 27 درجة.