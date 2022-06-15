شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الفلبيني يشيد بتجربة تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث محافظ جنوب سيناء خالد فودة، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، مع السفير الفلبيني في القاهرة، عز الدين تاجو والوفد المرافق له، سبل التعاون في المجال السياحي وتوطيد العلاقات.

وذكر بيان للمحافظة أن السفير الفلبيني أشاد، خلال الاجتماع، بالتجربة المصرية لتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء ذكية صديقة للبيئة، كما أثنى على الأعمال التي تتخذها المحافظة استعدادا لمؤتمر تغير المناخ، متمنيا النجاح للمؤتمر والخروج بالتوصيات المرجوة منه.



وأضاف البيان أن اللقاء تناول سبل دعم وتوطيد العلاقات بين البلدين وتنشيط السياحة، كما تطرق إلى توقيع اتفاقية تعاون وتوأمة بين مدينة شرم الشيخ وإحدى الجزر السياحية بالفلبين لتبادل الخبرات والوفود السياحية والإعلامية والثقافية والرياضية بين البلدين وتبادل الثقافات.



وأكد محافظ جنوب سيناء أن اللقاءات المتعددة مع السفراء في إطار دعم وتوطيد العلاقات وفتح أسواق سياحية جديدة وتنوع السائحين الوافدين إلى شرم الشيخ، مضيفا أنه تم توقيع عدد 15 بروتوكول تعاون وتآخي بين شرم الشيخ والعديد من المدن الأوربية والآسيوية كان لها عظيم الأثر في توافد السائحين بتلك الدول إلى مدينة شرم الشيخ.