حالة الطقس اليوم الأربعاء 15/6/2022 فى مصر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، اليوم الأربعاء، استقرار فى الأحوال الجوية، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم سيشهد نشاط رياح أحيانا مساء على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال وجنوب الصعيد.