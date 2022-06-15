شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مسابقات توعوية.. الأوقاف والإذاعة المصرية معًا على طريق بناء الوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت وزارة الأوقاف محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك لبحث إطلاق ثلاث مسابقات توعوية بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم على النحو التالى:

المسابقة الأولى: "نبى الهدى (صلى الله عليه وسلم) ، وتهدف إلى التعريف بمكانة وأخلاق سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وحسن الأدب معه عليه الصلاة والسلام .

وتستهدف الأطفال والنشء والشباب تحت سن 18 سنة ، وهي بجائزة يومية قدرها 500 جنيه ، ومجموعة كتب من إصدارات الأوقاف لكل فائز ، مع إعلان اسم الفائز يوميًا على إذاعة القرآن الكريم وموقع وزارة الأوقاف المصرية ، وتنطلق من 21 ذي القعدة 1443هـ حتى 20 من ذي الحجة 1443هـ، وتذاع أسئلتها يوميًّا قبل أذان الظهر.

المسابقة الثانية : "مسابقة حج مبرور" وتقدم عشرين معلومة وعشرين سؤالا عن الحج وما يتصل به وعن الأضحية والأيام العشر وخطبة حجة الوداع ، على مدار 20 يومًا بجائزة يومية قدرها 500 جنيه ، ومجموعة كتب من إصدارات الأوقاف وإعلان اسم الفائز على إذاعة القرآن الكريم وموقع وزارة الأوقاف ، وهي مسابقة مفتوحة ، وتنطلق من 21 ذي القعدة 1443هـ حتى 10 من ذي الحجة 1443هـ، وتذاع أسئلتها يوميًّا قبل أذان المغرب.

المسابقة الثالثة : "مسابقة كتاب وقضية" ، وتدور حول قضايا التجديد ، بحيث يتناول المقدم فكرة أحد الكتب في قضايا التجديد ويطرح سؤالا عن القضية ، وهي مسابقة أسبوعية وجائزتها ألف جنيه أسبوعيًّا ، مع مجموعة كتب من إصدارات الأوقاف وإعلان اسم الفائز على إذاعة القرآن الكريم وموقع وزارة الأوقاف ، وهي مسابقة ممتدة لمدة ستة أشهر ، وتذاع أسئلتها يوم الجمعة من كل أسبوع، وتبدأ يوم الجمعة 25 يونيه 2022م.

وتم عقب اللقاء عمل جلسة تحضيرية برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وبحضور الدكتور رضا عبد السلام رئيس إذاعة القرآن الكريم، والدكتور محمد عزت محمد محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة والدكتور عبد الله حسن مساعد الوزير لشئون المتابعة، ود. أيمن طاجن مدير عام الإدارة العامة لبحوث السيرة والسنة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور محمد الشحات أبو ستيت مدير عام المكتب الإعلامى، والدكتور حسن أحمد خليل مدير عام الإدارة العامة للتحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.