شكرا لقرائتكم خبر عن وفد مصر بجلسات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بفيينا يلتقي الوفد الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الوفد المصرى المشارك بالمؤتمر الدولي لمكافحة الفساد بفيينا لقاء مع وفد الولايات المتحدة الامريكية برئاسة Christine cline رئيس قسم السياسات متعددة الاطراف بمكتب المخدرات والجريمة ومكافحة الفساد.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الدولتين فى مجالات الوقاية من الفساد ومكافحته ، كما تم استعراض افضل الممارسات الناجحه للدولة المصرية والجهود الوطنية فى مجال وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠١٩ / ٢٠٢٢، وأسلوب متابعتها وإعداد مؤشرات وطنية لقياس للتقدم المحرز فى تنفيذها.

كما تناول اللقاء استعراض تجربة مصر فى استضافتها مؤتمر الدول الاطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمدينة شرم الشيخ فى ديسمبر ٢٠٢١.

وذلك على هامش جلسات الدورة الثالثة عشر لفريق استعراض آلية التنفيذ والدورة الثالثة عشر للفريق العامل الحكومى مفتوح العضوية المعنى بمنع الفساد المنعقدتين بفيينا.