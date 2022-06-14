شكرا لقرائتكم خبر عن دورة مكافحة الفساد تستعرض سبل التعاون بين الجهات المختصة والقضاء على الرشوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت فعاليات اليوم الثاني من الدورة الثالثة عشر لفريق استعراض آلية التنفيذ والدورة الثالثة عشر للفريق العامل الحكومى مفتوح العضوية المعنى بمنع الفساد المنعقدتين بفيينا حلقتي نقاش لاستعراض جهود الدول المختلفة في تناول موضوعين على رأس أولويات مجموعات العمل: "أفضل الممارسات والتحديات المتعلقة بضمان التعاون الفعال على الصعيد المحلي بين سلطات مكافحة الفساد وإنفاذ القانون"، وموضوع ”رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية".

وخلال جلسات، الدورة برئاسة الوزير حسن عبد الشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقية تم استعراض تجارب دول إيطاليا، بيرو، كوريا، وأنجولا في الموضوعات المتعلقة بالتجريم وإنفاذ القانون.

وذلك من خلال ممثلي الدول الأربعة، نائب المدعي العام في إيطاليا؛ رئيس مكتب النزاهة المؤسسية والوصول إلى المعلومات العامة فى، بيرو؛ مدير شعبة التعاون الدولي بمكتب المدعى العام الأعلى بجمهورية كوريا، ومنسق استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بأنجولا.