شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بنواكشوط يستعرض التجربة المصرية في الاستزراع السمكي مع وزير الصيد الموريتاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض السفير المصري لدى موريتانيا، السفير خالد يوسف، مع وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني محمد ولد عابدين ولد امعييف اليوم الثلاثاء في نواكشوط التجربة المصرية الرائدة في مجال الاستزراع السمكي.

وقال السفير خالد يوسف - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء - إن المباحثات كانت مثمرة، وتطرقت إلى كيفية الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في مجال الاستزراع السمكي، والحرص على تعزيز التعاون مع الجانب الموريتاني في مجال الصيد البحري.

وأوضح السفير:أنه بحث مع الوزير ولد امعييف تنظيم التعاون مع الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك لتمكين المستثمرين المصريين من شراء الأسماك الموريتانية مباشرة من موريتانيا.

كما أضاف أنه تم بحث التعاون مع الشركة الموريتانية لبناء السفن لاستفادتها من الخبرة والإمكانيات المصرية في بناء السفن وتوريدها للجانب الموريتاني أو تأجيرها وفق الاحتياج.

وتناول اللقاء التعاون بين موريتانيا والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والاتفاقية الموقعة الأسبوع الماضي لإقامة مقر إقليمي في شمال أفريقيا للأكاديمية في نواكشوط.