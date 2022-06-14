شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المنتخب الوطنى تصل مطار القاهرة غدا قادمة من كوريًا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مطار القاهرة صباح غد الأربعاء الرحلة رقم 3302 والتابعة لشركة مصر للطيران والقادمة من العاصمة الكورية سيول، وعلى متنها بعثة المنتخب الوطنى لكرة القدم بعد أن ألتقى نظيرة فى مبارة ودية تلقى فيها المنتخب المصرى بهزيمة قاسية 4 أهداف نظيفة.

وحسب مصادر بمطار القاهرة لليوم السابع فان مبنى الركاب رقم 3 سيستقبل صباح غدا الرحلة رقم 3302 القادمة من سيول والتى من المقرر وصولها 6,35 صباحا وعلى متنها عليها 101 راكب يمثلون بعثة المنتخب الوطنى لكرة القدم.