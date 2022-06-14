شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الإسكان: أطالب المواطنين بمعاينة قطع الأراضى المطروحة قبل الحجز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن سيتم طرح كراسات الشروط للأراضي السكنية يوم الأحد المقبل، وتتواجد الأراضي في 10 مدن جديدة في محافظات الصعيد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة "، الذي يبث على قناة "ETC "، مساء اليوم، الثلاثاء، أنه طرح الأراضي الجديدة ستكون في معظم مدن الصعيد الجديدة، يوم الاحد القادم، والتخصيص بنظام القرعة العلنية.

ولفت المتحدث باسم وزارة الإسكان، إلى أن فرق التميز بين المساحات والتخصيص للكثافة السكانية ، مطالباً المواطنين بالذهاب لمعاينة قطع الأراضي قبل إجراء عملية الحجز، موضحا أن من شروط التقديم أن يكون المتقدم مصري الجنسية وكل مواطن يستفيد بقطعة أرض سكنية واحدة وهناك شروط خاصة بكل قطعة وفقا للمساحات وكل تلك الشروط سوف يتم طرحها في كراسة الشروط .