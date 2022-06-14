شكرا لقرائتكم خبر عن القائم بأعمال وزير الصحة يتفقد مشروع تطوير وتجهيز مستشفى مارينا المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بسرعة الانتهاء من الأعمال التطويرية والإنشائية بمشروع تطوير وتجهيز مستشفى مارينا المركزي، بمحافظة مطروح.

وجاء ذلك في إطار زياراة الوزير الميدانية للمنشآت الصحية فى محافظتى الإسكندرية ومطروح، اليوم الثلاثاء، لمتابعة أعمال التطوير والإنشاء وأعمال تجهيز المستشفيات بالمستلزمات والأجهزة الطبية الحديثة، علاوة على تذليل العقبات التي تواجه سير عمل المنظومة الصحية، بالتزامن مع بد تردد المصطافين على الأماكن والتجمعات السياحية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن مستشفى مارينا المركزي تبلغ مساحته 460 متر مربع، ويضم عيادات (الباطنة، الأسنان، الجراحة، الأنف والأذن، والرمد، الجراحة)، بالإضافة إلى حجرات (العناية المركزة وتشمل على 3 أسرة، الأفاقة وبها 4 أسرة، والتعقييم، العمليات، الأشعة، والطوارئ).

وتابع أن الوزير وجه بزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى وتخصيص وحدة للإسعاف مجهزة بأحدث المستلزمات الطبية، وزيادة المساحات الخضراء التي تساهم في توفير بيئة صحية وآمنة للمترددين على المستشفى.

وأكد «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على الرسومات الهندسية لأعمال تطوير وإنشاء مستشفى مارينا المركزي، مؤكدا أهمية المستشفى خاصةً خلال فترات الصيف، موضحًا أن الوزير تفقد أعمال إنشاء وتطوير الغرف الداخلية وأقسام (الاستقبال والطوارئ، تحت الملاحظة، العمليات الجراحية) علاوة على أماكن المخصصة للعيادات الخارجية.

ولفت إلى أن الوزير وجه بسرعة تجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية وغير الطبية بحيث يصبح صرحا طبيا متكاملا يقدم أفضل الخدمات الطبية وفقا لمعايير الجودة العالمية، مضيفا أن الوزير أشاد بانتظام سير الأعمال الإنشائية والتطوير وتوجه بالشكر لكافة العاملين على تجهيز المستشفى.

رافق الوزير خلال جولته الميدانية اليوم، الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، والدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة مطروح.

يذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار، قام صباح اليوم الثلاثاء، بزيارة 4 منشآت صحية بمحافظة الإسكندرية تابعين إلى الوزارة، تتضمن مستشفيات (العامرية العام، جمال عبدالناصر، رأس التين العام) والمركز الإفريقي لصحة المرأة.











