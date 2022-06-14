شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية يزور العاصمة الأرمينية يريفان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بزيارة إلى العاصمة الأرمينية يريفان تلبيةً للدعوة الموجهة له من وزارة الخارجية الأرمنية، لبحث سبل التعاون مع الوكالة، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور ٣٠ عاماً على إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 1992.

هذا، وقامت سفارة جمهورية مصر العربية بيريفان بترتيب عددًا من اللقاءات للأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية مع كل من نائب وزير الخارجية، وقائد جهاز الشرطة، والمعهد الدبلوماسي الأرميني، وجامعة يريفان الحكومية، والأكاديمية الوطنية للعلوم.

واستعرض، من جانبه، السفير محمد خليل أنشطة الوكالة المختلفة والدورات التدريبية التي تنظمها إلى جانب المساعدات الفنية التي تقدمها لمختلف الدول ومنها أرمينيا، وذلك في ظل مشاركة أرمينيا في العديد من أنشطة الوكالة المتعلقة ببناء القدرات، حيث بلغ عدد المشاركين الأرمينيين في هذه الأنشطة نحو ألفي شخص من مختلف التخصصات، وذلك منذ نشأة الصندوق المصري للتعاون الفني مع دول الكومنولث عام ١٩٩٢ الذي تم دمجه لاحقًا عام ٢٠١٤ في الكيان الجديد للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، حيث تمثل تلك البرامج منصة لتبادل الخبرات وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

كما بحث الجانبان عددًا من المقترحات التي يمكن تضمينها في إطار برامج عمل الوكالة خلال الفترة القادمة.