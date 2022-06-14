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زحام مرورى أمام السيارات بسبب غلق منزل الدائرى اتجاه الطريق الزراعى.. صور

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شكرا لقرائتكم خبر عن زحام مرورى أمام السيارات بسبب غلق منزل الدائرى اتجاه الطريق الزراعى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب غلق منزل الدائرى للمتجه إلى طريق الإسكندرية الزراعى في ظهور تكدس مرورى أمام حركة السيارات للقادم من مناطق السلام والمرج اتجاه مدينة قليوب، مما دفع المواطنين إلى النزول من السيارات والسير على الأقدام لمسافات كبيرة هروبا من الزحام المرورى أمام المركبات بشتى أنواعها.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الاهالى بظهور كثافات مرتفعة عبر الطريق الزراعى بسبب غلق منزل للطريق الدائرى، وانتقلت الخدمات المرورية الى المكان للعمل على تسيير حركة السيارات وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة آخرى.

 

المواطنين
المواطنين

 

اوناش المرور
اوناش المرور

 

تكدس مرورى
تكدس مرورى

 

تواجد الاوناش بالطريق
تواجد الاوناش بالطريق

 

تواجد الخدمات
تواجد الخدمات

 

غلق منزل الدائرى
غلق منزل الدائرى

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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