شكرا لقرائتكم خبر عن زحام مرورى أمام السيارات بسبب غلق منزل الدائرى اتجاه الطريق الزراعى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب غلق منزل الدائرى للمتجه إلى طريق الإسكندرية الزراعى في ظهور تكدس مرورى أمام حركة السيارات للقادم من مناطق السلام والمرج اتجاه مدينة قليوب، مما دفع المواطنين إلى النزول من السيارات والسير على الأقدام لمسافات كبيرة هروبا من الزحام المرورى أمام المركبات بشتى أنواعها.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الاهالى بظهور كثافات مرتفعة عبر الطريق الزراعى بسبب غلق منزل للطريق الدائرى، وانتقلت الخدمات المرورية الى المكان للعمل على تسيير حركة السيارات وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة آخرى.



المواطنين



اوناش المرور



تكدس مرورى



تواجد الاوناش بالطريق



تواجد الخدمات