شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يعتمد تنسيق الثانوى العام بـ225 درجة كحد أدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، نتيجة القبول بالتعليم الثانوي العام، والتعليم الفني بمدارس الفيوم، للعام الدراسي 2022/2023، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والأستاذة سماح محمد إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

وأوضح محافظ الفيوم، أنه قد تم تحديد درجة الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوي العام للعام الدراسي 2022/ 2023، على مستوى محافظة الفيوم بمجموع 225 درجة، والمدارس الفنية الفندقية بمجموع 195 درجة، ومدارس التعليم والتدريب المزدوج بمجمع 205 درجة، مضيفاً أن فصول الخدمات المسائية تقبل الحاصلين علي الشهاده الإعداديه لهذا العام، بما لا يتجاوز النسبة المقرره 25٪ من إجمالي المقبولين في الثانوي العام، والمدارس الخاصة تقبل الحاصلين علي الشهاده الإعدادية لهذا العام ـ أيضاً ـ حسب الطاقة الاستيعابية المرخص بها لكل مدرسة.

فيما تراوحت درجات القبول بالمدارس الفنية الزراعية، من 160 درجة إلى 140 درجة، بواقع 160 درجة لمدرستي الفيوم الزراعية، وطامية الزراعية المشتركة، و 158 درجة للقبول بمدرستى أبشواي الزراعية، والهواري الزراعية بسنورس، و140 درجة لمدرسة الفيوم الزراعية " مهني بنين" لخريجى الإعدادية المهنية.

كما تراوحت درجات القبول بمدارس التعليم الفنى الصناعي، من 190 درجة إلى 175 درجة، عدا مدرستي الفيوم الصناعية الميكانيكية "مهني بنين" والفنية بنات الجديدة "مهني بنات" لخريجى الإعدادية المهنية، جاء الحد الأدنى للقبول بهما بمجموع140 درجة، فيما جاء الحد الأدنى للتنسيق بمدارس التعليم التجاري بمجموع درجات يتراوح من 165 درجة إلى 175 درجة، وبالنسبة للقبول بمدارس التعليم الفنية "خدمات" الفندقي والزراعي بمجموع 155 درجة، والصناعي 160 درجة، والتجاري 140 درجة.



وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن موعد التقديم يبدأ الأحد القادم 19 يونيو 2022، ويستمر لمدة شهر بمختلف المدارس الثانوية والفنية، وذلك للتيسير على أولياء الأمور، وتخفيف الزحام بالمدارس، لافتة إلى أن محافظ الفيوم، قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022 بنسبة النجاح 73,35 % على مستوى المحافظة، وأن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 64 ألفاً و579 طالباً وطالبةً، حضر منهم 63 ألفاً و 633 طالباً وطالبةً، نجح من بينهم 46 ألفاً و 676 طالباً وطالبةً.

























