شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تبدأ إنشاء سوق العياط الحضارى لاستقبال 469 من الباعة الجائلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حرص المحافظة على التوسع في إقامة الأسواق الحضارية للباعة للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية لما لها من أضرار كبيرة من التواجد غير المنظم للبائعين، وإحداث إعاقات واختناقات مرورية، وذلك فى إطار سعى المحافظة نحو توفير خدمات أفضل لمواطنيها.

تصريحات المحافظ جاءت خلال تفقده أعمال إنشاء السوق الحضاري الجديد بمدينة العياط كبديل للسوق العشوائى بمنطقة المزلقان، حيث أكد المحافظ أن السوق الجديد مقام على مساحة 3700 م2 ومقسم من الداخل إلى 212 وحدة ثابتة و 257 وحدة متحركة ( فروشات ) وتنفذ أعمال الإنشاء عن طريق مديرية الإسكان بالجيزة وبتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية .

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن السوق مقام على أعلى مستوى، حيث يضم 5 مداخل رئيسية و4 مخارج للطوارئ ومجهز بالكامل بأنظمة الإنذار الآلى ومكافحة الحرائق مع مراعاة تجهيزه بجميع الوسائل وعلى أعلى مستوى.

وأضاف المحافظ، أنه تم توفير موقع مؤقت لأصحاب الباكيات بالسوق القديم لحين الانتهاء من بناء وتجهيز السوق الحضارى البديل، وذلك وفقاً للجدول الزمنى المحدد للانتهاء من الأعمال.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير المساعد وأعضاء مجلس النواب محمد صلاح ابو هميلة ونادر الخبيري و عماد عبد التواب الدرجلي وحازم عويان والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان والمهندس محمد عبد السلام مدير مديرية الري ومحمود فؤاد رئيس مركز ومدينة العياط .