شكرا لقرائتكم خبر عن صور الأقمار الصناعية: طقس حار بالعاصمة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 33 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تنشط الرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث 20℅، ومن المتوقع أن تسجل الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية.

ويشهد اليوم الثلاثاء ، انخفاض طفيف بالحرارة ، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد نشاط رياح أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وجنوب ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية بنسبة حدوث ضعيفة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة.