شكرا لقرائتكم خبر عن صور الأقمار الصناعية: طقس حار بالعاصمة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 33 درجة والان مع تفاصيل الخبر
كما تنشط الرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث 20℅، ومن المتوقع أن تسجل الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية.
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد نشاط رياح أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وجنوب ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية بنسبة حدوث ضعيفة.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة.