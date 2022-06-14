شكرا لقرائتكم خبر عن القائم بأعمال وزير الصحة يتفقد مستشفى العامرية العام بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، مستشفى العامرية العام بمحافظة الإسكندرية، في إطار زيارته الميدانية لعدد من المنشآت الطبية بالمحافظة.

وأكد الوزير حرصه على الزيارة الميدانية للمنشآت الطبية بالإسكندرية، خاصة مع بدء زيادة أعداد المترددين على تلك المحافظة السياحية بالتزامن مع فصل الصيف، مشيرًا إلى تكامل المنظومة الصحية بالإسكندرية لتقديم أفضل خدمات طبية للمواطنين من خلال 157 مستشفى تابع لوزارتي الصحة والتعليم العالي ومستشفيات القطاع الخاص، بالإضافة إلى مستشفيات المجتمع المدني.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تابع سير العمل بمستشفى العامرية للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمرضى، مشيرًا إلى أهمية المستشفى نظرًا لموقعها الجغرافي حيث تخدم حوالي 2 مليون من سكان منطقة العامرية وضواحيها.

وأضاف "عبدالغفار"، أن الوزير تفقد مبان وأقسام المستشفى والذي يضم 7 مبانٍ بطاقة استيعابية تصل إلى 205 سرير داخلي و12 سرير رعاية مركزة، كما تفقد أقسام (الأسنان، الأشعة، المعامل، الطوارئ، وحدة الغسيل الكلوي بطاقة 60 ماكينة، كما تفقد وحدة المناظير، وبنك الدم، ووحدة العلاج الطبيعي، ووحدة السموم.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير تفقد قسم العيادات الخارجية والذي يعمل بطاقة 22 عيادة تضم كافة التخصصات الطبية، كما تفقد الوزير وحدة المبتسرين والتي تضم 18 حضانة، كما اطلع على التوسعات التي تتم بذلك القسم لزيادة أعداد حضانة بالمبنى الجديد للمستشفى.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن الوزير أشاد بكفاءة قسم العمليات بالمستشفى والذي أجرى 5 آلاف و 120 عملية تتنوع بين عمليات ذات مهارة وكبرى ومتوسطة وصغرى، وذلك خلال 4 أشهر في الفترة من يناير حتى أبريل الماضي، موضحًا أن المستشفى يضم 6 غرف عمليات ويتوافر به جميع أنواع الجراحات العامة (مناظير – الأورام، الأنف والأذن، الرمد، الأوعيةالدموية، بالإضافة إلى جراحات المخ والأعصاب، والعمود الفقرى، والوجه والفكين، فضلاً عن قسم جراحة العظام والكسور.

ولفت إلى أن الوزير اطلع على سير العمل بقسم الطوارىء والاستقبال، حيث يعد الأول على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن القسم قدم الخدمات الطبية ل 46 ألف و696 شخصًا خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2022.

وكشف "عبدالغفار" أن الوزير وجه بدراسة تطوير المستشفى وإدخال خدمات طبية جديدة حسب احتياجات الإدارة الطبية التابع لها المستشفى، كما لفت الوزير إلى ضرورة استغلال موقع المستشفى في إمكانية إنشاء مبان جديدة لزيادة الطاقة الاستيعابية، حيث يقع المستشفى على مساحة 11 ألفًا و530 متر مربع.

رافق الوزير خلال جولته الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي.