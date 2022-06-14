هيئة الدواء تحذر من سكب الأدوية فى المراحيض.. اعرف التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - وجهت هيئة الدواء المصرية رسالة عاجلة للمواطنين تضمنت التحذير من سكب الأدوية وحذرت هيئة الدواء من سكب الأدوية غير المستخدمة في المرحاض، ما لم تكن تلك المعلومات مدونة بنشرة معلومات المنتج على وجه التحديد. ​

وتابعت هيئة الدواء المصرية: ​إذا كنت تشك في طريقـة التخلص السليم من الأدوية؛ يجب عليك التحدث إلى الطبيب، أو الصيدلي لأنه الخبير الأول بالدواء.​​

وشددت هيئة الدواء على أهمية استشارة الطبيب والصيدلى، فيما يتم تناوله من أدوية مشيرة إلى أن الدواء يستخدم بجرعات محددة.