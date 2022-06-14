شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط رياح وأجواء حارة وفرص أمطار خفيفة.. تفاصيل الطقس حتى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل، حيث تشهد البلاد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على السواحل الشمالية.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى : - الثلاثاء 14 يونيو : نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة