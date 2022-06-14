شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون ساحات الأقصى فى حماية قوات الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية في باحاته وساحاته، واستمعوا لشروحات مزورة حول هيكلهم المزعوم تحت حماية شرطة الاحتلال.

كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد جددت إبعاد المرابطتين المقدسيتين نفيسة خويص ورائدة سعيد عن المسجد الأقصى المبارك، لمدة ستة أشهر للأولى وخمسة أشهر للثانية.

وأطلقت دعوات شبابية مقدسية للحشد والرباط بالأقصى يوم الجمعة المقبلة، نصرة للمبعدين عنه، بقرارات احتلالية.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في قبلة المسلمين الأولى.