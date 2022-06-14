شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية: تطوير العشوائيات لا يقتصر على السكن لكن رفع جودة الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بضرورة إدراج التجربة المصرية فى تطوير العشوائيات، كأحد المحاور المهمة التى تتضمنها النسخة الثانية من الدورة التدريبية لتأهيل الكوادر الأفريقية على التنمية المحلية واللامركزية، والتى تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، فى الفترة من 12-21 يونيو 2022، بحضور 24 متدربا من 17 دولة أفريقية.

وأشاد شعراوى، بحسب بيان للوزارة اليوم، بجهود الدولة فى هذا المجال، حيث لا يقتصر تطوير المناطق العشوائية على توفير المسكن البديل الملائم لسكانها، لكن هذا التطوير يشمل تطوير نمط الحياة وجودتها وفتح محاور حركة مرورية وتوفير الخدمات اللازمة لها، والتى تشمل المدارس والمبانى الإدارية والصحية والأسواق التجارية والحدائق وغيرها.

وفى هذا السياق تناولت الحلقة النقاشية الثانية فى فعاليات اليوم الثالث من الدورة التدريبية للكوادر الأفريقية "دور صندوق التنمية الحضرية فى تطوير المناطق العشوائية ونتائج وإنجازات الصندوق"، وأدار النقاش المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضارية والمجتمعات العمرانية، حيث أوضح أن العشوائيات لم يعد لها مكان فى مصر تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 2016 بالقضاء النهائى على العشوائيات وتم بالفعل فى 2021.

واستعرض المهندس خالد صديق مهام الصندوق الجديدة وخططه وتبلغ تكلفة تنفيذها تريليون جنيه منها 500 مليار جنيه لمشروع إحياء القاهرة التاريخية مشيرا إلى أنه سيتم العمل على إعادة كل شىء لأصله، وإعادة الروح للأماكن التاريخية فى مصر، مشيرا إلى أن المشروعات تتضمن أيضا تطوير الأسواق العشوائية وتنمية عواصم المحافظات ومشروع تلال الفسطاط وتطوير المناطق الغير مخططة وغيرها وذلك حتى عام 2030، مؤكدا أن الأمر تغير من التطوير العمرانى إلى تطوير نمط الحياة.

ولفت المهندس خالد صديق إلى أن الصندوق يعمل على تطوير وتنمية مناطق التطوير العمرانى والحفاظ على المناطق ذات الطابع المميز منها، والعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السكان بتلك المناطق من خدمات، ومرافق عامة، وأنشطة، إلى جانب العمل على تشجيع المجتمع المدنى وقطاع الأعمال على المساهمة العينية والمادية فى أعمال التطوير العمرانى من خلال الصندوق، ووضع السياسات والاستراتيجيات التى تُمكن الصندوق من التطوير والتنمية، والحفاظ على المناطق المُشار إليها.

وقال المهندس صديق إن المرحلة العاجلة لتطوير عواصم المحافظات وتبلغ ميزانيتها 120 مليار جنيه وتهدف تطوير 107 آلاف وحدة سكنية، تتوزع فى 13 محافظة بإجمالى 35 مشروعا، مشيرا إلى أن الصندوق انتهى من تطوير 322 منطقة غير آمنة تستوعب 1.5 مليون مواطن، بقيمة 40 مليار جنيه، وقال إن العشوائيات غير المخططة تشكل 37% من المناطق الحضرية وتكلفة القضاء عليها تتكلف 318 مليار جنيه، وتتصدر محافظة سوهاج المرتبة الأولى بين المحافظات فى عدد المدن الغير مخططة بها.

وأكد أن خطة عمل الصندوق تشمل تطوير الأسواق العشوائية والتى يبلغ عددها 1500 سوق عشوائى ويتضمن العمل تطوير الأسواق الموجودة بالفعل واحتوائها داخل المدن إضافة الى انشاء أسواق جديدة.

واختتم المهندس خالد صديق الحلقة النقاشية بعرض بعض النماذج الناجحة للصندوق فى تطوير المناطق العشوائية مثل مشروع الاسمرات والذى يعد تجربة مميزة تتضمن 18 ألفا و300 وحدة سكنية يقطن بها 100 ألف نسمة بتكلفة 2.7 مليار جنيه بهدف إعادة تسكين سكان المناطق غير الآمنة، وأيضا مشروع بشائر الخير بمحافظة الإسكندرية الذى تتضمن انشاء 12 ألفا و117 وحدة سكنية بتكلفة 10 مليارات جنيه.