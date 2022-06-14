شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
- الطماطم بسعر 5 جنيهات للكيلوجرام.
- البطاطس 5 جنيه.
- البصل الأبيض 3 جنيهات .
- البصل الأحمر بـ 3 جنيهات.
- الكوسة بـ 7 جنيهات .
- الجزر بـ 5.5 جنيه .
- الخيار بـ 8.5 جنيه .
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 5 جنيهات.
- الباذنجان العروس 5 جنيهات
- الفلفل البلدى 5.5 جنيه.
- الفلفل الألوان 17 جنيها.
- الليمون بـ 19 جنيها
- فاصوليا 12 جنيها.
- بلح بارحى 34 جنيها.
- بسلة 11 جنيها.
- بامية 23 جنيها.
- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
- وورق عنب 19 جنيها.
- تفاح احمر إيطالى 30 جنيها.
- عنب أحمر 12.5 جنيها.
- برتقال بلدى 5 جنيهات.
- الفراولة 11 جنيها.
- جوافة 15 جنيها.
- خوخ 8.5 جنيه.