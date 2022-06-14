شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنشر خطبة الجمعة المقبلة مترجمة للغة الإنجليزية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف، عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "الحفاظ على الأوطان والحرص على عمارتها"، مترجمة إلى اللغة الإنجليزية، وهو الموضوع الذى حددته الوزارة في وقت سابق مشددة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونا على أقل تقدير، وأن يكون وقت الخطبتين الأولى والثانية في حدود 10 دقائق.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن ترجمة خطبة الجمعة يأتي فى إطار واجبنا التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته ، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها ، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية ، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف ، وفي ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين ، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها .

وكانت وزارة الأوقاف، قررت نشر خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيًّا ، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف أسبوعيًّا.

وأعلنت وزارة الأوقاف، تكليف الدكتور نوح عبد الحليم العيسوي، وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير، لخطبة الجمعة المقبلة من مسجد عمر بن عبد العزيز بسمنود بمحافظة الغربية.

وحددت وزارة الأوقاف موضوعات فى وقت سابق خطب شهر ذى القعدة 1443 هــ على النحو التالى:

الجمعة الأولى : 3/ 6/ 2022م - سعة أبواب الخير فى الرسالة المحمدية.

الجمعة الثانية : 10/ 6/ 2022م - الدين والإنسان.

الجمعة الثالثة : 17/ 6/ 2022م - الحفاظ على الأوطان.

الجمعة الرابعة : 24/ 6/ 2022م - أخلاق الحبيب المصطفى (صلى الله عليه وسلم).