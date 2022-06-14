شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يكلف شركة مياه الشرب باستلام الشبكات لتشغيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قراراً بتكليف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإستلام شبكات مياه الشرب والصرف الصحي من الجمعية التعاونية لتعمير صحراء الأهرام.

أكد اللواء أحمد راشد أن القرار يأتي في إطار سعي محافظة الجيزة نحو الاستجابة لشكاوي مواطنيها وتحسين مستوي الخدمات المقدمة لقاطني حدائق الاهرام.

وذلك ضمن أعمال التطوير التي يشهدها القطاع بالكامل والتى بدأت بتكليف شركة للأمن وحظر سير مركبات التوك توك داخل القطاع مع توفير البدائل ووضع خطه لتطوير ورصف ورفع كفاءة الشوارع.

وشمل قرار المحافظ تشكيل لجنة مكونة من ممثل عن " شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وممثل عن حي الهرم، وممثل عن الجمعية التعاونية لتعمير صحراء الأهرام، وممثل عن مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة " علي أن تختص اللجنة بإتخاذ كافة إجراءات تسليم وتسلم مرفق شبكات المياه والصرف الصحي من الجمعية التعاونية لتعمير صحراء الأهرام لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بحالتها الراهنة علي أن تكون الشركة مسئولة عن تشغيلها وصيانتها فور استلامها.