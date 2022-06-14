شكرا لقرائتكم خبر عن 8 سنوات من حكم الرئيس السيسى.. انفوجراف إنجازات الأوقاف وافتتاح 10 آلاف مسجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الإلكترونى وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، انفو جراف يبرز عدد من الإنجازات التي حققتها خلال 8 سنوات منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، ومن بين هذه الإنجازات في قطاع وزارة الأوقاف، وفقا لما أعلنته الوزارة منذ قليل، إنفاق أكثر من 9 مليارات جنيه لعمارة بيوت الله "عز وجل" إحلالا وتجديدًا وصيانة وترميمًا لأكثر من (9000) مسجد، وافتتاح أكثر من (2618) مسجدًا في أقل من عامين "من سبتمبر 2020م حتى يونيه 2022م".

وأبرز الانفوجراف استحداث أنشطة جديدة منها مجالس الإفتاء للأئمة والواعظات ومقارئ الجمهور والبرنامج الصيفي للطفل، وأكثر من 2,1 مليار جنيه في البر وخدمة المجتمع، منها 200 مليون جنيه لدعم العملية التعليمية وبناء المدارس الجديدة، و(90) مليون جنيه لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى 372 مؤلفًا ومترجمًا لنشر الفكر الوسطي المستنير، من أهمها سلسلة "رؤية" للفكر المستنير و"رؤية" للنشء و"رؤية" المترجمة، وإصدار أول ترجمة مصرية لمعاني القرآن الكريم بثلاث لغات الأردية واليونانية والهوسا، ونحو 2 مليار جنيه صافي إيرادات وأرباح هيئة الأوقاف المصرية لأول مرة منذ إنشائها.

كما تم تشييد (16791) وحدة سكنية وإدارية بتكلفة زادت على ملياري جنيه ، منها (14702) وحدة إسكان اجتماعي وعدد من المدن الحرفية والأسواق الحضارية، من أهمها مدينة الحرفيين بالغردقة وسوق الخميس بالمطرية، وإيفاد وإعارة (1684) إمامًا وقارئا، وحصول الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان على المركز الأول، بين جميع الجامعات الكازاخية في مجال الدراسات الدينية، وتطوير المركز الثقافي المصري التابع للأوقاف بدولة تنزانيا، (4160) منحة دراسية للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم.

فيما تم تحسين الأحوال المالية والمعيشية للأئمة بزيادات تتراوح ما بين (3762) و (5042) جنيهًا، وافتتاح أهم صرح عالمي لتدريب الأئمة والواعظات،

تعيين (3011) إمامًا و (4258) عاملا و (138) فني وأخصائي تمريض (ممرضات)، والإعلان عن 1000 وظيفة إمام وخطيب و1000 وظيفة عامل بنظام التعاقد، وتوفير آلاف فرص عمل بمشروعات هيئة الأوقاف، إنفاق أكثر من (145) مليون جنيه في مجال الرعاية الصحية وتطوير مستشفى الدعاة

كما تم توزيع (5424) طن لحوم أضاحي على (5,424) مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بإجمالي مبلغ (508,389,942) جنيهًا، وتوزيع (653) طن لحوم إطعام على (653) ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بإجمالي مبلغ (22858800) جنيه.