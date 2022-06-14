شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تكشف نسبة النجاح لطالبات مدرسة فى الحلمية بعد ادعاء رسوبهن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة القاهرة، تفاصيل رسوب طالبات مدرسة الشهيد الرائد ماجد أحمد عبد الرازق الثانوية بنات بالحلمية والتابعة لإدارة عين شمس التعليمية.

وقالت مصادر مسئولة لليوم السابع"، إن نتائج الامتحان الإلكترونية جاءت من وزارة التربية والتعليم منخفضة ونسب النجاح فيها قليلة، على مستوى الإدارات، مشددة على أنه تم تشكيل لجنة من قبل الإدارة التعليمية للتحقيق فيما تم نشره من فيديو يشير إلى أن المدرسة لم تضيف درجات الامتحان الإلكترونى على درجات امتحان الورقى للطالبات.

فيما كشفت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن نسبة النجاح العامة للطالبات المنتظمات فى المدرسة بالصف الأول الثانوى حيث وصلت إلى 94%، وهناك 37 طالبة دور ثان، أما بالنسبة لطالبات فصول الخدمات بنفس المدرسة وصلت نسبة النجاح إلى 22% حيث تقدمت للامتحانات 211 طالبة حضرت 210 نجح منهن 46 طالبة وهناك 164 طالبة دور ثان.

وأشارت المديرية إلى أنه بالنسبة لنسبة النجاح لطالبات الصف الثانى الثانوى منتظمين، وصلت إلى 92% و51 طالبة دور ثان، أما بالنسبة لطالبات الخدمات، وصلت نسبة النجاح إلى 36%، حيث تقدمت للامتحانات 289 طالبة نجح منهن 104 و185 طالبة سوف تؤدى امتحانات الدور الثانى.

وتداول الطلاب وأولياء أمور طالبات المدرسة، فيديو من داخل المدرسة بسبب رسوب الطلاب في الدرجات النهائية لامتحانات نهاية العام للصف الأول والثاني الثانوي، بسبب عدم رصد أسئلة التابلت مع الدرجات النهائية وتم رصد الأسئلة المقالية فقط وتم تداول ما يفيد بأن المدرسة لم ترصد درجات الامتحانين المقالى والإلكترونى.