شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تعلن إجراءات التقديم للمدارس الرياضية العسكرية.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القوات المسلحة بدء إجراءات التقديم للمدارس العسكرية الرياضية.. وتتضمن الأوراق المطلوبة التالى:

المرحلة الأولى

- أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي بالكمبيوتر و صورة منها

- مستخرج بيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية

- إفادة بالبطولات الرياضية معتمدة من إتحاد اللعبة

- 8 صورة فوتوغرافية ملونة 4×6

- 2 صورة بطاقة الرقم القومي للوالد والوالدة / ولى الأمر

- السجل التجاري والبطاقة الضريبية لنوع المنشأة و صورة منها ان وجد

- صحيفة الحالة الجنائية للوالد ( ولى الأمر )

- صورة ضوئية من بيان الحالة الوظيفية للوالد

- تقديم نموذج القيد العائلى من مصلحة الأحوال المدنية

- 2 وثيقة تعارف + 2 صورة شخصية ملونة للطالب

المرحلة الثانية

- أوراق تقدم بعد إعلان نتيجة القبول وهي الشهادة الابتدائية

- الاستمارة البيضاء الدالة على النجاح (للمرحلة الإعدادية والثانوية)

- شهادة الميلاد الأصلية

- 12 صورة حديثة ملونة 4×6