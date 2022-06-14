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القوات المسلحة تعلن إجراءات التقديم للمدارس الرياضية العسكرية.. التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت القوات المسلحة بدء إجراءات التقديم للمدارس العسكرية الرياضية.. وتتضمن الأوراق المطلوبة التالى:

 

المرحلة الأولى 

 

- أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي بالكمبيوتر و صورة منها 

 

- مستخرج بيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية 

 

- إفادة بالبطولات الرياضية معتمدة من إتحاد اللعبة 

 

- 8  صورة فوتوغرافية ملونة 4×6 

 

- 2  صورة بطاقة الرقم القومي للوالد والوالدة / ولى الأمر 

 

- السجل التجاري والبطاقة الضريبية لنوع المنشأة و صورة منها ان وجد 

 

- صحيفة الحالة الجنائية للوالد ( ولى الأمر ) 

 

- صورة ضوئية من بيان الحالة الوظيفية للوالد 

 

- تقديم نموذج القيد العائلى من مصلحة الأحوال المدنية

 

- 2  وثيقة تعارف + 2 صورة شخصية ملونة للطالب 

 

المرحلة الثانية

- أوراق تقدم بعد إعلان نتيجة القبول وهي الشهادة الابتدائية

 

- الاستمارة البيضاء الدالة على النجاح (للمرحلة الإعدادية والثانوية) 

 

- شهادة الميلاد الأصلية

 

- 12 صورة حديثة ملونة 4×6 

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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