شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر فى سول تسلم أبناء الجالية تذاكر مباراة منتخبنا مع كوريا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر عدد من أبناء الجالية المصرية ودبلوماسيين من سفارات عربية للسفارة المصرية في كوريا الجنوبية لتسلم تذاكر مباراة منتخبنا مع نظيره الكورى، والتى وفرتها السفارة بالتنسيق مع اتحاد الكرة المصرى والكوري الجنوبي.

وحرص الحضور علي التقاط صورة تذكارية مع السفير المصري لدى كوريا الجنوبية خالد عبد الرحمن، ومع الكرة التي وقع عليها الفريق المصري والجهاز الفني والإداري لتوثيق ذكرى المباراة الودية بين مصر وجمهورية كوريا الجنوبية التي ستقام على تمام الثامنة مساء في العاصمة سول، تمام الواحدة ظهر اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة .

وقد أدى منتخب مصر مساء أمس مرانه الأخير على نفس ملعب المباراة.

يخوض منتخب مصر في الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت كوريا الجنوبية، مباراة ودية أمام منتخب كوريا الجنوبية على استاد كأس العالم سول في إطار استعدادات الأخير لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.

واكتست مباراة اليوم بالطابع الرسمي في ظل رغبة الفريقين في تحقيق الفوز، فمنتخب مصر لديه رغبة قوية في تقديم عرض كبير وفي المقابل فالمنتخب الكوري الجنوبي لن يفرط في الفوز لتوصيل رسالة إلى جمهوره بأنه جاهز لكأس العالم في نوفمبر المقبل، بجانب حضور 70 ألف مشجع تقريبا للمباراة مما يعكس الاهتمام الكبير بالمباراة.

يدخل منتخب مصر المباراة وسط أجواء بالغة الصعوبة بسبب الغيابات والإصابات، فهناك 9 لاعبين أساسيين يفتقدهم المنتخب هم: أحمد حجازي و محمد عبد المنعم و أحمد فتوح و محمد النني و محمد صلاح و حمدي فتحي و إمام عاشور و محمود تريزيجيه و عمر مرموش، ورغم ذلك تعاهد اللاعبون على تقديم مباراة كبيرة لمصالحة الجماهير ورد الاعتبار.

والتشكيل الأقرب للفراعنة اليوم يضم كلا من: محمد الشناوى في حراسة المرمى، ومحمود الونش وياسر إبراهيم وعمر جابر وعمر كمال في الدفاع، وعمرو السولية ومهند لاشين وافشة في الوسط، وأحمد سيد زيزو و أحمد رفعت و مصطفى محمد في الهجوم.

في المقابل، يخوض منتخب كوريا الجنوبية المباراة بالقوة الضاربة وعلى رأس لاعبيه النجم هيونج مين سون، ولعب المنتخب الكوري 3 مباريات ودية خلال التوقف الجارى، خسر في الأولى أمام البرازيل بنتيجة 1-5 يوم 2 يونيو، وفاز على منتخب تشيلي بنتيجة 2-0 يوم الإثنين الماضي.. فيما تعادل مع منتخب باراجواي بهدفين لكل فريق.