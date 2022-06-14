شكرا لقرائتكم خبر عن ما التحديات التي واجهت تنمية الثروة الحيوانية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قطاع الثروة الحيوانية يعلي دورا مهما وسريع النمو فى الاقتصاد الزراعى العالمى، حيث يسهم بنسبة تتراوح ما بين 20 - 40% من إجمالى الناتج الزراعى في أي دولة.

واجهت تنمية الثروة الحيوانية مجموعة من التحديات أهمها:-

1-عدم وجود قاعدة للبيانات عن توزيع الثروة الحيوانية في المحافظات المختلفة.

2-قلة وجود المراعي الطبيعية.

3-ارتفاع الأسعار العالمية للأعلاف ومكوناتها.

4-تنامي ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة والذي أدي إلي خلق مناطق جديدة جاذبة للعوائل والنواقل المرضية.

5-الحاجة إلى زيادة الوعي لدى صغار المربين بأساليب الرعاية التي تتناسب مع السلالات الجديدة

6-تسارع نمو الطلب على المنتجات الحيوانية نتيجة الزيادة المضطردة في عدد السكان.