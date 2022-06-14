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ما التحديات التي واجهت تنمية الثروة الحيوانية؟

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القاهرة - سامية سيد - قطاع الثروة الحيوانية يعلي دورا مهما وسريع النمو فى الاقتصاد الزراعى العالمى، حيث يسهم بنسبة تتراوح ما بين 20 - 40% من إجمالى الناتج الزراعى في أي دولة.

 

واجهت تنمية الثروة الحيوانية مجموعة من التحديات أهمها:-

1-عدم وجود قاعدة للبيانات عن توزيع الثروة الحيوانية في المحافظات المختلفة.

 

2-قلة وجود المراعي الطبيعية.

 

3-ارتفاع الأسعار العالمية للأعلاف ومكوناتها.

 

4-تنامي ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة والذي أدي إلي خلق مناطق جديدة جاذبة للعوائل والنواقل المرضية.

 

5-الحاجة إلى زيادة الوعي لدى صغار المربين بأساليب الرعاية التي تتناسب مع السلالات الجديدة

 

6-تسارع نمو الطلب على المنتجات الحيوانية نتيجة الزيادة المضطردة في عدد السكان.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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