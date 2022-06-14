شكرا لقرائتكم خبر عن 90% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة الامتناع عن تداول الجنيه الورقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة الامتناع عن تداول الجنيه الورقى في الأسواق والمواصلات، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة الامتناع عن تداول الجنيه الورقى في الأسواق والمواصلات.

وأيد 90% من القراء مطالب تغليظ عقوبة الامتناع عن تداول الجنيه الورقى في الأسواق والمواصلات، بينما عارض 10% من القراء مطالب تغليظ عقوبة الامتناع عن تداول الجنيه الورقى في الأسواق والمواصلات.



