شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوصى بإنشاء قطار سياحى يربط بين محافظتى الأقصر والبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته الأسبوع الماضي، على تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراح برغبة مقدم من النائب أحمد حتة، بشأن إنشاء قطار سياحي يربط بين محافظة البحر الأحمر ومحافظة الأقصر، على أن يتم إحالة التقرير للحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.

وقالت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب إنها نظرت الاقتراح برغبة ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، واللائحة الداخلية للمجلس، واستمعت إلى وجهات نظر أعضاء اللجنة، ورد مندوب الحكومة، فتبين لها أن الاقتراح برغبة يهدف إلى إنشاء قطار سياحي يربط بين محافظة البحر الأحمر ومحافظة الأقصر.

وأشار التقرير إلى أن ممثل الهيئة القومية للأنفاق - وزارة النقل، قال إن الهيئة القومية للأنفاق تقوم بعمل شبكة القطارات الكهربائية السريعة مع (التحالف المصرى الألماني بقيادة شركة سيمنز العالمية)، حيث إن الشبكة مكونة من ثلاثة خطوط وهي، الخط الأول: ويسمى بالخط الأخضر يمتد من العين السخنة إلى مرسى مطروح، والخط الثاني: يسمى بالخط الأزرق يمتد من الفيوم إلى مدينة أبو سمبل جنوبا، والخط الثالث: يسمى بالخط الأحمر ويمتد من قنا إلى سفاجا - البحر الأحمر.

وتابع: "وبالتالي الخط الثاني، والخط الثالث يربط مدن محافظات الصعيد بالكامل مع مدن ومحافظات البحر الأحمر من خلال قطارات سريعة وقطارات إقليمية وقطارات نقل بضائع جميعها تعمل بالطاقة الكهربائية لخدمة التنمية السياحية والآثار إلى جانب

التنمية الاقتصادية ونقل البضائع وربط مناطق الإنتاج بموانئ التصدير".

وأشار ممثل وزارة النقل، إلى أنه تم توقيع العقد الخاص بالخط الأخضر (العين السخنة/ مطروح) في شهر سبتمبر الماضي، والهيئة في صدد إنهاء إجراءات التعاقد والتوقيع مع التحالف المصرى الألماني بقيادة شركة سيمنز العالمية وشركتي المقاولين العرب وأوراسكوم لتنفيذ الخطين الأزرق (الفيوم / أبو سمبل) بطول (1100كم) الأحمر (قنا / سفاجا) بطول 225 كم بتكلفة تبلغ نحو (9.5) مليار دولار عن طريق 85% قرض و 15% الميزانية العامة للدولة، على أن يتم البدء في هذا العام ومن المقرر الانتهاء في خلال ثلاث سنوات.

ونوه التقرير إلى أن المذكرة الإيضاحية للاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حتة، تضمنت مطالبته بإنشاء قطار سياحي بين محافظة البحر الأحمر ممثلة للسياحة الترفيهية ومحافظة الأقصر ممثلة للسياحة التاريخية والثقافية، حيث إن المسافة بين المحافظتين (180 كم)، وذلك لتنشيط السياحة وربط بعضها البعض وللاستفادة القصوى من تواجد السياح على أرض مصر.

واختتمت لجنة الاقتراحات والشكاوى تقريرها بأنه بعد أن استمعت اللجنة إلى وجهات النظر كافة، ترى أن الاقتراح برغبة مقبول شكلا، وتوصى وزارتى النقل والتنمية المحلية بإنشاء قطار سياحي يربط بين محافظتى الأقصر والبحر الأحمر، كما توصى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإدراج تنفيذ الاقتراح بخطة العام المالى، وإفادة اللجنة بما تم، وتوصى المجلس بإحالته للحكومة لاتخاذ اللازم لتنفيذه، وترجو الموافقة على ما انتهت إليه