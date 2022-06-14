شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط راكبين بمطار القاهرة بحوزتهما عقاقير وعبوات بداخلها زيوت مخدرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكبين الأول بحوزته كميه من أقراص عقار الترامادول المخدر، والثاني بحوزته عبوات زجاجية بها زيوت من مواد مخدرة.

الحالة الأولى، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الرحلة المصرية القادمة من باريس تقدم احد الركاب للتفتيش في الصالة الحمراء بمبني الركاب رقم ٣ قام أحمد عمر عبد القادر مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف مصطفي صادق مأمور الجمرك لتفتيش حقائب الراكب وإتمام الإجراءات الجمركية عليها وأثناء ذلك تلاحظ له وجود حقيبة صغيرة بداخلها عدد سبعة منظم من البلاستيك خاص بالادوية خبأ الراكب بداخله ١٣٦ قرص من عقار الترامادول المخدر.

والحالة الثانية اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الألمانية القادمة من فرانكفورت استوقف محمد نبيل طلب مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم وبتفتيش حقائبة بواسطة كل من عماد حمدي جاب الله مأمور الجمرك وهاني مصطفي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة، قام احمد سيد إبراهيم مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف هاني محمود احمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط ٩ عبوات زجاجية بداخلهم زيت cbd المخدر و ٣ جهاز يستخدم في تدخين الزيت المذكور.

أمر تامر رمزي قاسم مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد كل راكب وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكبين للنيابة المختصة.